Дієтолог зі США Карлі Седлачек пояснив численні переваги споживання черешні для здоров'я. Поспішаємо вас запевнити, що поки триває сезон, на черешню варто "налягати".

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Профілактика раку, хвороб серця і діабету

Колір черешні зумовлений вмістом антоціанів та поліфенолів, таких як флавоноїди. Ці фітонутрієнти мають антиоксидантні властивості. А, як відомо, антиоксиданти захищають організм від запалення і допомогають боротись з вільними радикалами, які власне і можутьп ровокувати пошкодження клітин і сприяти розвитку хронічних захворювань, серед яких – рак, діабет і хвороби серця.

Черешні містять антиоксиданти:

Вітамін А (бета-каротин)

Вітамін С

Вітамін Е

Зауважте. Наукові дані свідчать, що вживання принаймні 45 черешень щодня зменшує запалення, спричинене вільними радикалами.

Покращують стан м'язів

У дослідженні, де брали участь бігуни на довгі дистанції, виявили, що терпка черешня і сік з ягоди можуть полегшити запалення і заспокоїти запелені м'язи після тренування.

"Протизапальні та антиоксидантні властивості вишні діють подібно до нестероїдних протизапальних препаратів. Фактично це природній ібупрофен, для зменшення або запобігання болю", – заявив дієтолог Карлі Седлачек.

Ба більше, бігуни, які приймали добавку із черешні упродовж 10 днів перед півмарафоном, фінішували на 13% швидше, ніж ті, хто приймав плацебо. І вони відчували себе менш втомленими після забігу.

Полегшують біль при артриті

В іншому дослідженні 1 з 4 людей з подагрою, які вживали черешню, заявили про полегшення болісного загострення недуги. Річ у тім, що накопичення сечової кислоти спричиняє запальний артрит, через який великі пальці ніг та інші суглоби можуть відчувати себе так, ніби вони горять.

Натомість, як пояснив Седлачек, вживання черешні щодня, або ж соку з неї може знизити рівень сечової кислоти та полегшити біль і набряк при артриті.

Захистять здоров'я серця

Щодо цього ефекту, то користь черешні полягає у вмісті калі. У чашці черешні містить 260 міліграмів калію,трохи натрію і багато рослинних стеролів (фітостеролів).

Продукти з високим вмістом калію та низьким вмістом натрію, вжиті в помірних кількостях, можуть допомогти знизити кров'яний тиск і зменшити ризик серцевих захворювань,

– пояснив Седлачек.

Також черешня допоможе знизити рівень холестерину, що теж позитивно впливає на здоров'я серця.



Із консервованими черешнями не усе так однозначно, краще їсти свіжі ягоди / Фото Unsplash

Допоможе контролювати рівень цукру в крові

Ця ягода має низький глікемічний індекс, а тому не провокує стрибків цукру в крові. Також черешня містить клітковину (у шкірці), що теж цьому сприяє. Тож, люди, які страждають на діабет спокійно можуть ласувати черешнею на десерт.

Учені під час дослідження запропонували людям з діабетом пити 40 грамів вишневого соку щодня упродовж 6 тижнів. В усіх учасників зафіксували значне зниження рівня цукру в крові.

Скільки черешні варто їсти

Дієтолог Седлачек радить з'їдати одну чашку свіжих вишень на день або чверть чашки сушених ягід. Урзноманітнюйте свої страви цими ягодами: вони можуть смакувати не лише із млинцями, а додадуть пікантості салату з капусти чи навіть плову.