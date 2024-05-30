Ківі – відмінне джерело вітаміну С

Дослідження підтверджують, ківі є чудовим джерелом вітаміну С – мікроелемента, який відіграє важливу роль у нашій імунній системі. Фрукт є потужним антиоксидантом, який захищає клітини організму від ушкоджень.

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Вітамін С відіграє ключову роль у вродженому імунітеті – першій лінії захисту організму від хвороб та інфекцій. Крім того, він сприяє посиленню реакції нейтрофілів – клітин, які першими реагують на інфекцію, коли та потрапляє в наш організм.

Вживання вітаміну С збільшує активність нейтрофілів на 20%, що може допомогти організму краще боротися з патогенами та посилити імунну систему.

Варто знати. Один ківі може забезпечити понад 60% рекомендованої денної норми вітаміну С.

Підтримка здоров'я серця

Оскільки ківі багаті на вітамін С і калій, його споживання допомагає знизити кров'яний тиск, що є важливим фактором загального здоров'я серця, адже це знижує навантаження на серце й артерії.

Науковці виявили зв'язок між зниженням систолічного артеріального тиску і споживанням всього 2 ківі на день у здорових людей.

Краще травлення

Ківі містить харчові волокна, які покращують процес травлення і запобігають закрепам. Крім того, у ківі міститься фермент актинідин, який покращує розщеплення і перетравлення деяких білків.

Здорова шкіра

Знову ж таки повертаючись до того, що у ківі багато вітаміну С, фахівці говорять про ще одну користь ківі – фрукт здатний покращувати стан шкіри. Річ у тім, що вітамін С відіграє ключову роль у синтезі колагену.

Як відомо, колаген допомагає підтримувати еластичність шкіри та зменшує появу тонких ліній і зморшок. Тож, регулярне вживання продуктів, багатих на вітамін С, зокрема ківі, може зробити шкіру більш гладенькою і сяючою.