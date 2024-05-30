Киви – отличный источник витамина С

Исследования подтверждают, киви является отличным источником витамина С – микроэлемента, который играет важную роль в нашей иммунной системе. Фрукт является мощным антиоксидантом, который защищает клетки организма от повреждений.

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Витамин С играет ключевую роль во врожденном иммунитете – первой линии защиты организма от болезней и инфекций. Кроме того, он способствует усилению реакции нейтрофилов – клеток, которые первыми реагируют на инфекцию, когда та попадает в наш организм.

Употребление витамина С увеличивает активность нейтрофилов на 20%, что может помочь организму лучше бороться с патогенами и усилить иммунную систему.

Стоит знать. Один киви может обеспечить более 60% рекомендуемой дневной нормы витамина С.

Поддержка здоровья сердца

Поскольку киви богаты витамином С и калий, его потребление помогает снизить кровяное давление, что является важным фактором общего здоровья сердца, ведь это снижает нагрузку на сердце и артерии.

Ученые обнаружили связь между снижением систолического артериального давления и потреблением всего 2 киви в день у здоровых людей.

Лучшее пищеварение

Киви содержит пищевые волокна, которые улучшают процесс пищеварения и предотвращают запоры. Кроме того, в киви содержится фермент актинидин, который улучшает расщепление и переваривание некоторых белков.

Здоровая кожа

Опять же возвращаясь к тому, что в киви много витамина С, специалисты говорят о еще одной пользе киви – фрукт способен улучшать состояние кожи. Дело в том, что витамин С играет ключевую роль в синтезе коллагена.

Как известно, коллаген помогает поддерживать эластичность кожи и уменьшает появление тонких линий и морщин. Поэтому, регулярное употребление продуктов, богатых витамином С, в частности киви, может сделать кожу более гладкой и сияющей.