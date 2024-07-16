Дослідники Імперського коледжу Лондона зосередились на вивчені саме конгітивних здібностей учасників і їх результати дещо несподівані. Висновки опублікували у журналі BMJ Public Health.

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"Нічні сови" – люди, які лягають спати пізно, – демонструють кращий результати тестів на інтелект, мислення, час реакції та пам’ять, ніж ті, хто засинає рано, – ідеться у дослідженні.

Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь понад 26 тисяч людей. Учасників поділили на три групи, залежно від часу найвищої продуктивності та тим, як пізно вони зазвичай засинають:

"нічні сови" – переважно лягають спати пізно;

"жайворонки" – рано лягають спати і мають найвищу продуктивність зранку;

проміжна група – ті, кого не можна віднести до жодної з категорій.

Що кажуть вчені про результати

Команда вважає, що дослідження демонструє, що дорослі, які від природи є більш активними ввечері, як правило, краще виконують когнітивні тести, ніж ті, хто надає перевагу раннім підйомам.

"Ці хронотипи можуть впливати на нашу когнітивну функцію, а не просто на особисті уподобання", – зауважила авторка дослідження Раха Вест.2

Сови матють вищі когнітивні здібності

Учені також вирішили виключити фактори здоров'я та способу життя і теж виявили, що "нічні сови" отримали приблизно на 13,5% кращі результати, ніж "жайворонки", і на 7,5% вищі за показники проміжної групи.

Люди, які рано лягають спати, мали незмінно нижчі результати тестів за всіма напрямками. А учасники проміжної групи показали на 10,6% і 6,3% кращі показники, ніж "жайворонки".

Важливо. Незалежно від ваших уподобань, учені повідомили, що на роботу мозку, особливо на пам'ять та швидкість обробки інформації, впливає сон тривалістю від 7 до 9 годин. Менше спати вони наполегливо не рекомендуюь ні жайворонкам, ні совам.