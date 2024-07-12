Музика може впливати на засинання та якість сну. Зазвичай вчені повідомляють про її позитивний вплив. Американський Фонд вивчення сну вказує, що на вплив музики на сон можуть впливати особисті вподобання людини.

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Загалом експерти вважають, що це має бути спокійна музика чи твори, бажано, щоб її ритм не перевищував 60 – 80 ударів на хвилину. Про позитивну дію музики на сон в основному відомо з досліджень, в яких дані були отримані зі слів учасників.

Нове дослідження впливу музики на сон

У новому дослідженні вчені оцінили сон об'єктивно. Його автори показали, що на частину людей музика може мати протилежний – тобто негативний – вплив.

Наш головний мозок продовжує обробляти музику, навіть коли вона не грає, зокрема під час сну. Кожен знає, що слухати музику приємно. Молоді люди часто слухають її перед сном. Але часом гарного стає надто багато. Чим більше ви слухаєте, тим швидше ви підхопите нав'язливий мотив, який не залишить вас під час сну. Коли так трапляється, якість сну може страждати,

– розповів Майкл Скаллін, професор Бейлорського університету, співавтор дослідження.

У першій частині дослідження взяли участь 209 осіб. Вони відповіли на низку питань про свою якість сну та звички, пов'язані з прослуховуванням музики. У тому числі вони описали, як часто до них чіпляються мелодії, "спливаючи" під час засинання, нічних та ранкових пробуджень.

В експериментальній частині дослідження залишили 50 людей. Перед сном їм програвали музичні уривки, які запам'ятовуються: популярні пісні, або їхні інструментальні версії. Добровольці спали в умовах лабораторії, характеристики їхнього сну фіксували за допомогою методу полісомнографії.

Музика може порушувати сон

Крім цього проводився запис електроенцефалограми та кардіограми, фіксація руху очей та скорочення м'язів. Ці показники дають змогу з високою впевненістю говорити про якість сну. Учасники повідомляли вченим, чи "чіплялися" до них якісь із мелодій. Далі дослідники зіставляли цю інформацію з даними якості сну.

У людей, які продовжували відтворювати в пам'яті нав'язливі мелодії, частіше, ніж в інших, виникали складнощі із засинанням, вони частіше прокидалися від нічних кошмарів та проводили більше часу у стані поверхневого сну. Електроенцефалограма показала, що у цих людей є феномен консолідації пам'яті уві сні. Тобто, тимчасова пам'ять спонтанно активувалася під час сну, щоб перейти до більш тривалих її видів.

Скаллін додав, що практично всі вважають, що музика покращує сон. Однак тепер очевидно, що навіть інструментальна музика здатна погіршувати його у багатьох людей. Щобільше, саме вона легше прив'язувалася до учасників дослідження.