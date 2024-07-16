Исследователи Имперского колледжа Лондона сосредоточились на изучении именно конгитивных способностей участников и их результаты несколько неожиданные. Выводы опубликовали в журнале BMJ Public Health.

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"Ночные совы" – люди, которые ложатся спать поздно, – демонстрируют лучший результаты тестов на интеллект, мышление, время реакции и память, чем те, кто засыпает рано, – говорится в исследовании.

Детали исследования

В исследовании приняли участие более 26 тысяч человек. Участников разделили на три группы, в зависимости от времени наивысшей производительности и тем, как поздно они обычно засыпают:

"ночные совы" – преимущественно ложатся спать поздно;

"жаворонки" – рано ложатся спать и имеют самую высокую производительность утром;

промежуточная группа – те, кого нельзя отнести ни к одной из категорий.

Что говорят ученые о результатах

Команда считает, что исследование демонстрирует, что взрослые, которые от природы являются более активными вечером, как правило, лучше выполняют когнитивные тесты, чем те, кто предпочитает ранние подъемы.

"Эти хронотипы могут влиять на нашу когнитивную функцию, а не просто на личные предпочтения", – заметила автор исследования Раха Вест.2

Совы матерят высшие когнитивные способности

Ученые также решили исключить факторы здоровья и образа жизни и тоже обнаружили, что "ночные совы" получили примерно на 13,5% лучшие результаты, чем "жаворонки", и на 7,5% выше показателей промежуточной группы.

Люди, которые рано ложатся спать, имели неизменно более низкие результаты тестов по всем направлениям. А участники промежуточной группы показали на 10,6% и 6,3% лучшие показатели, чем "жаворонки".

Важно. Независимо от ваших предпочтений, ученые сообщили, что на работу мозга, особенно на память и скорость обработки информации, влияет сон продолжительностью от 7 до 9 часов. Меньше спать они настоятельно не рекомендуюь ни жаворонкам, ни совам.