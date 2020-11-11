Відомо, що багато факторів навколишнього середовища та способу життя впливають на якість сперми. При цьому дієта є одним із найвпливовіших факторів, виявлених за останні роки.

Результати декількох досліджень свідчать про тісний зв'язок між змінами ДНК сперми та її якістю. Дослідники зі США вперше оцінили вплив споживання суміші деревних горіхів на ДНК сперми у здорових чоловіків. Результати роботи опубліковані у журналі Andrology.

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У дослідженні взяло участь 72 здорових чоловіки, які не курять. Впродовж двох тижнів частина з них вживали мигдаль, фундук та волоські горіхи.

Дослідження показало, що у тих чоловіків, які впродовж двох тижнів вживали суміші горіхів, збільшились кількість, життєздатність, рухливість та морфологія сперми.

Вчені підкреслили, що значні зміни у ДНК сперми були помітні лише тій в групі чоловіків, які вживали горіхи.

Ця робота демонструє, що є деякі чутливі ділянки епігеному сперми, які реагують на дієту. Це може призвести до змін у спермі та вплинути на здатність запліднення,

– заявив один з авторів дослідження Альберт Салас-Уетос.

Дослідники зазначили, що для остаточного висновку необхідно провести додаткові дослідження з більшою кількістю людей.

До слова, нещодавно вчені виявили, що коронавірус знижує рівень тестостерону в організмі. Так, під час дослідження з'ясували, що чим нижчий був рівень тестостерону в госпіталізованих чоловіків, тим більші ризики вони мали опинитись у реанімації.

Вчені повідомили, що тестостерон передусім пов'язаний з імунітетом органів дихання. А низький його рівень може підвищити ризик респіраторних інфекцій, пов’язаний із госпіталізацією і загальною смертністю чоловіків у реанімаціях.