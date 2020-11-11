Известно, что многие факторы окружающей среды и образа жизни влияют на качество спермы. При этом диета является одним из самых влиятельных факторов, выявленных за последние годы.

Результаты нескольких исследований свидетельствуют о тесной связи между изменениями ДНК спермы и ее качеством. Исследователи из США впервые оценили влияние потребления смеси древесных орехов на ДНК спермы у здоровых мужчин. Результаты работы опубликованы в журнале Andrology.

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В исследовании приняло участие 72 здоровых мужчины, которые не курят. В течение двух недель часть из них употребляли миндаль, фундук и грецкие орехи.

Исследование показало, что у тех мужчин, которые в течение двух недель употребляли смеси орехов, увеличились количество, жизнеспособность, подвижность и морфология спермы.

Ученые подчеркнули, что значительные изменения в ДНК спермы были заметны только той в группе мужчин, которые употребляли орехи.

Эта работа демонстрирует, что есть некоторые чувствительные участки эпигенома спермы, которые реагируют на диету. Это может привести к изменениям спермы и повлиять на способность оплодотворения,

– заявил один из авторов исследования Альберт Салас-Уетос.

Исследователи отметили, что для окончательного вывода необходимо провести дополнительные исследования с большим количеством людей.

К слову, недавно ученые обнаружили, что коронавирус снижает уровень тестостерона в организме. Так, во время исследования выяснили, что чем ниже был уровень тестостерона у госпитализированных мужчин, тем большие риски они должны были оказаться в реанимации.

Ученые сообщили, что тестостерон прежде всего связан с иммунитетом органов дыхания. А низкий его уровень может повысить риск респираторных инфекций, связанный с госпитализацией и общей смертностью мужчин в реанимациях.