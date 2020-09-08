Регулярное употребление оливкового масла может снизить вероятность импотенции в пожилом возрасте на 40%. Кроме того, она может существенно повысить уровень тестостерона – основного мужского полового гормона.

Такие выводы греческих исследователей, которые показывают, что оливковое масло может предложить лучший и более долгосрочный вариант решения проблемы эректильной дисфункции, чем виагра.

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Ученые обнаружили, что диета, богатая оливковым маслом, поддерживает здоровье кровеносных сосудов, повышая циркуляцию в ключевых органах тела. В исследовании участвовало более 660 мужчин со средним возрастом 67 лет.

Как улучшить потенцию

Ученые также установили, что пожилые люди, которые хотят сохранить сексуальную активность должны хорошо питаться и делать физические упражнения. Начиная со среднего возраста, средиземноморская диета повышает шансы мужчин сохранить сексуальную активность на длительный период.

Для этого необходимо лишь внести некоторые изменения в рацион питания, в частности употреблять оливковое масло, вместо сливочного масла. Помогает также употребление орехов, фруктов, овощей и бобовых.

Причины эректильной дисфункции могут быть как психологическими, так и физическими. Ее могут вызвать стресс и депрессия, а также заболевания, которые влияют на кровообращение, включая заболевания сердца и диабет.

Недостатки виагры

В свое время такие препараты, как виагра, сделали революцию в лечении импотенции, но у них могут быть побочные эффекты – головная боль, боль в спине и нарушение зрения. К тому же они не для всех эффективны и не подходят для людей с нестабильной стенокардией. Кроме того, виагру следует принимать заранее – задолго до полового акта.