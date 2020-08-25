Ответ зависит от того, как и где вы задаете этот вопрос, потому что разброс данных достаточно высок – они варьируются от 3% до 76% мужчин.

В статье, которую опубликовали в журнале BJU International, были рассмотрены исследования, которые проводились по всему миру и изучали распространенность эректильной дисфункции (ЭД), а также ее связь с другими заболеваниями, включая увеличение предстательной железы.

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Авторы утверждают, что столь широкий разброс данных свидетельствует о различных форматах проведения исследований, а также зависит от конкретных групп населения. Например, чем старше мужчина, тем больше вероятность того, что он страдает эректильной дисфункцией.

Но многое зависело и от методики опроса. По словам авторов, когда исследователи использовали анкеты, показатели в целом были выше, даже среди молодых мужчин, по сравнению с другими методиками опроса.

Почему возникает импотенция

Эректильная дисфункция может возникнуть по многим причинам, включая стресс или другие психологические факторы, но она часто связана и с проблемами с кровообращением. В ходе исследований авторы обнаружили устойчивую связь между ЭД и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Мужчины с ЭД чаще умирали раньше по сравнению с мужчинами без эректильной дисфункции.