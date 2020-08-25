Відповідь залежить від того, як і де ви ставите це питання, тому що розкид даних досить високий – вони варіюються від 3% до 76% чоловіків.

У статті, яку опублікували в журналі BJU International, були розглянуті дослідження, що проводилися по всьому світу і вивчали поширеність еректильної дисфункції (ЕД), а також її зв'язок з іншими захворюваннями, включаючи збільшення передміхурової залози.

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Автори стверджують, що настільки широкий розкид даних свідчить про різні формати проведення досліджень, а також залежить від конкретних груп населення. Наприклад, чим старший чоловік, тим більша ймовірність того, що він страждає еректильною дисфункцією.

Але багато чого залежало і від методики опитування. За словами авторів, коли дослідники використовували анкети, показники в цілому були вище, навіть серед молодих чоловіків, у порівнянні з іншими методиками опитування.

Чому виникає імпотенція

Еректильна дисфункція може виникнути з багатьох причин, включаючи стрес або інші психологічні чинники, але вона часто пов'язана і з проблемами з кровообігом. В ході досліджень автори виявили стійкий зв'язок між ЕД і підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань і деменції. Чоловіки з ЕД також частіше вмирали раніше в порівнянні з чоловіками без еректильної дисфункції.