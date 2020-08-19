Японські вчені виявили, що чоловіки, які роблять коротші кроки при ходьбі, на 40% частіше страждають від еректильної дисфункції.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Sexual Medicine, вивчалася зв'язок між ходою та еректильною дисфункцією у 324 чоловіків.

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Еректильна дисфункція або імпотенція – стан, при якому чоловік не здатний домогтися або підтримувати ерекцію, достатньої для статевого акту. Вона може бути наслідком ряду причин, від стресу і депресії до захворювань, які впливають на кровообіг, включаючи хвороби серця і діабет.

В ході дослідження вчені перевірили довжину кроку учасників і висоту підняття ступні при ходьбі.

Як ходьба взаємопов'язані ходьба та ерекція

Результати показують, що у чоловіків з найкоротшими кроками та меншим підняттям ступні від землі, мають на 40% більшу ймовірність виникнення імпотенції.

Експерти вважають, що в цьому винна слабкість м'язів. Вони залучені в русі ніг і сприяють ерекції, контролюючи кровообіг. На думку японських експертів, тренування цих м'язів може допомогти чоловікам повернути здатність до ерекції.