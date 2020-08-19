Японские ученые обнаружили, что мужчины, которые делают более короткие шаги при ходьбе, на 40% чаще страдают от эректильной дисфункции.

В исследовании, опубликованном в Journal of Sexual Medicine, изучалась связь между походкой и эректильной дисфункцией у 324 мужчин.

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Эректильная дисфункция или импотенция – состояние, при котором мужчина не способен добиться или поддерживать эрекцию, достаточной для полового акта. Она может быть следствием ряда причин, от стресса и депрессии до заболеваний, которые влияют на кровообращение, включая болезни сердца и диабет.

В ходе исследования ученые проверили длину шага участников и высоту поднятия ступни при ходьбе.

Как ходьба взаимосвязаны ходьба и эрекция

Результаты показывают, что у мужчин с короткими шагами и меньшим поднятием ступни от земли, имеют на 40% большую вероятность возникновения импотенции.

Эксперты считают, что в этом виновата слабость мышц. Они участвуют в движении ног и способствуют эрекции, контролируя кровообращение. По мнению японских экспертов, тренировка этих мышц может помочь мужчинам вернуть способность к эрекции.