Ученые обнаружили, что на качество мужской спермы значительно влияет ликопен. Это красный пигмент, определяющий окраску плодов ряда фруктов и овощей, например, томатов, арбузов, розовых грейпфрутов.

Результаты работы опубликовали в European Journal of Nutrition.

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Ликопен является мощным антиоксидантом. Его и раньше связывали с мужской фертильностью, но в предыдущих исследованиях отсутствовала контрольная группа, что делало выводы неопределенными. В этом же исследовании ученые разделили 56 мужчин в возрасте от 19 до 30 лет на две группы.

В течение 12 недель одна группа ежедневно принимала таблетку, содержащую 14 мг лактоликопена, комбинации ликопен и сывороточного белка, который способствует всасыванию ликопен. Другая группа принимала похожее плацебо. У мужчин брали анализы крови и спермы в начале, середине и в конце исследования.

Как красный пигмент улучшил качество спермы

У участников обеих групп не наблюдалось никаких различий в подвижности сперматозоидов и проценте подвижных сперматозоидов в сперме.

Но у мужчин, принимавших ликопен, наблюдалось значительное увеличение (на 40%) быстро двигающихся сперматозоидов, которые продвигаются вперед по прямой линии или по большому кругу, а также процент сперматозоидов правильного размера и формы.