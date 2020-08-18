Вчені виявили, що на якість чоловічої сперми значно впливає лікопен. Це червоний пігмент, що визначає забарвлення плодів ряду фруктів і овочів, наприклад, томатів, кавунів, рожевих грейпфрутів.

Результати роботи опублікували в European Journal of Nutrition.

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Лікопен є потужним антиоксидантом. Його і раніше пов'язували з чоловічою фертильністю, але в попередніх дослідженнях була відсутня контрольна група, що робило висновки невизначеними. В цьому ж дослідженні вчені розділили 56 чоловіків у віці від 19 до 30 років на дві групи.

Протягом 12 тижнів одна група щодня приймала таблетку, яка містить 14 міліграмів лактолікопена, комбінації лікопен і сироваткового білка, який сприяє всмоктуванню лікопен. Інша група брала схоже плацебо. У чоловіків брали аналізи крові та сперми на початку, середині й в кінці дослідження.

Як червоний пігмент покращив якість сперми

В учасників обох груп не спостерігалося жодних відмінностей в рухливості сперматозоїдів і відсоток рухомих сперматозоїдів в спермі.

Але у чоловіків, що приймали лікопен, спостерігалося значне збільшення (на 40%), сперматозоїдів, які швидко рухаються, які просуваються вперед по прямій лінії або по великому колу, а також відсоток сперматозоїдів правильного розміру і форми.