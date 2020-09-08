Регулярне вживання оливкової олії може знизити ймовірність імпотенції в літньому віці на 40%. Крім того, вона може істотно підвищити рівень тестостерону – основного чоловічого статевого гормону.

Такі висновки грецьких дослідників, які показують, що оливкова олія може запропонувати кращий і більш довгостроковий варіант розв'язання проблеми еректильної дисфункції, ніж віагра.

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Вчені виявили, що дієта, багата оливковою олією, підтримує здоров'я кровоносних судин, підвищуючи циркуляцію в ключових органах тіла. У дослідженні брало участь понад 660 чоловіків із середнім віком 67 років.

Як покращити потенцію

Науковці також встановили, що літні люди, які хочуть зберегти сексуальну активність повинні добре харчуватися і здійснювати фізичні вправи. Починаючи з середнього віку, середземноморська дієта підвищує шанси чоловіків зберегти сексуальну активність на тривалий період.

Для цього необхідно лише внести деякі зміни в раціон харчування, зокрема вживати оливкову олію, замість вершкового масла. Допомагає також вживання горіхів, фруктів, овочів і бобових.

Причини еректильної дисфункції можуть бути як психологічними, так і фізичними. Її можуть викликати стрес і депресія, а також захворювання, які впливають на кровообіг, включаючи захворювання серця і діабет.

Недоліки віагри

Свого часу такі препарати, як віагра, зробили революцію в лікуванні імпотенції, але у них можуть бути побічні ефекти – головний біль, біль в спині та порушення зору. До того ж вони не для всіх ефективні та не підходять для людей з нестабільною стенокардією. Крім того, віагру слід приймати заздалегідь – задовго до статевого акту.