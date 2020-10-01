Коронавирус снижает уровень мужского гормона
Известно, что мужчины хуже переносят коронавирусное заболевания. Вероятно, ученые поняли в чем дело.
Почему мужчины хуже переносят коронавирус
Оказалось, что коронавирус может снижать уровень тестостерона, пишет StudyFinds. Исследователи проанализировали данные 232 мужчин с подтвержденным COVID-19.
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В частности, в ходе исследования выяснили, что чем больше у мужчин, которые нуждались в госпитализации был снижен уровень тестостерона, тем большие риски оказаться в реанимации они имели.
Кроме того, у более половины пациентов-мужчин уровень тестостерона был ниже среднего.
Ученые рекомендуют проверять уровень тестостерона
Ученые отметили, что тестостерон прежде всего связан с иммунитетом органов дыхания. А низкий его уровень может повысить риск респираторных инфекций, связанный с госпитализацией и общей смертностью мужчин в реанимациях.
Это первое исследование, которое показало, что инфекция COVID-19 активно истощает уровень тестостерона у мужчины.
Следовательно, следует учитывать этот фактор в подходе к лечению коронавирусной болезни. В частности, ученые рекомендуют проверять у мужчин уровень тестостерона, и если он окажется низким, ввести гормон в программу лечения. Это может улучшить состояние пациента и улучшить прогноз развития заболевания.