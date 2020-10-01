Известно, что мужчины хуже переносят коронавирусное заболевания. Вероятно, ученые поняли в чем дело.

Почему мужчины хуже переносят коронавирус

Оказалось, что коронавирус может снижать уровень тестостерона, пишет StudyFinds. Исследователи проанализировали данные 232 мужчин с подтвержденным COVID-19.

Читайте также Почему от коронавируса чаще умирают мужчины: ответ специалистов

В частности, в ходе исследования выяснили, что чем больше у мужчин, которые нуждались в госпитализации был снижен уровень тестостерона, тем большие риски оказаться в реанимации они имели.

Кроме того, у более половины пациентов-мужчин уровень тестостерона был ниже среднего.

Ученые рекомендуют проверять уровень тестостерона

Ученые отметили, что тестостерон прежде всего связан с иммунитетом органов дыхания. А низкий его уровень может повысить риск респираторных инфекций, связанный с госпитализацией и общей смертностью мужчин в реанимациях.

Это первое исследование, которое показало, что инфекция COVID-19 активно истощает уровень тестостерона у мужчины.

Следовательно, следует учитывать этот фактор в подходе к лечению коронавирусной болезни. В частности, ученые рекомендуют проверять у мужчин уровень тестостерона, и если он окажется низким, ввести гормон в программу лечения. Это может улучшить состояние пациента и улучшить прогноз развития заболевания.