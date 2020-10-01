Відомо, що чоловіки гірше переносять коронавірусне захворювання. Ймовірно, учені зрозуміли у чому річ.

Чому чоловіки гірше переносять коронавірус

Виявилось, що коронавірус може знижувати рівень тестостерону, пише StudyFinds. Дослідники проаналізували дані 232 чоловіків із підтвердженим COVID-19.

Читайте також Чому від коронавірусу частіше помирають чоловіки: відповідь фахівців

Зокрема, у ході дослідження з'ясували, що чим більше в чоловіків, які потребували госпіталізації був знижений рівень тестостерону, тим більші ризики опинитись у реанімації вони мали.

Крім того, у понад половини пацієнтів-чоловіків рівень тестостерону був нижчим за середній.

Вчені рекомендують перевіряти рівень тестостерону

Вчені зазначили, що тестостерон передусім пов'язаний з імунітетом органів дихання. А низький його рівень може підвищити ризик респіраторних інфекцій, пов’язаний із госпіталізацією і загальною смертністю чоловіків у реанімаціях.

Це перше дослідження, яке виявило, що інфекція COVID-19 активно виснажує рівень тестостерону у чоловіка.

Відтак, слід зважати на цей фактор у підході до лікування коронавірусної хвороби. Зокрема, вчені рекомендують перевіряти у чоловіків рівень тестостерону, і якщо він виявиться низьким, ввести гормон у програму лікування. Це може покращити стан пацієнта і поліпшити прогноз розвитку захворювання.