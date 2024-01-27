Вдалось урятувати життя дитини лікарям Дніпровського обласного центру екстреної медицини. Медик центру Віктор Пальчинський розповів деталі випадку.

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Дитина випила серцеві ліки

Відомо, що причиною погіршення стану дитини стали ліки, які випив хлопчик. Мова йде про велику дозу антиаритмічного препарату – лікарського засобу, який застосовують для лікування та запобігання порушень ритму серця.

Наразі невідомо, чому 12-річний хлопчик вирішив випити ці ліки. Зазначають, що його батьки – медики, тому спочатку вони намагалися самостійно допомогти синові, а коли він втратив свідомість, викликали "швидку".

Коли прибули медики "швидкої", дитина була у важкому стані.

"На виклик прибула бригада ЕМД Соборної підстанції, яка виявила пацієнта з ознаками клінічної смерті. Медики ввели в дію протокол "зупинка серця" та викликали на допомогу бригаду інтенсивної терапії і реанімації", – розповів Пальчинський.

За його словами, свої зусилля лікарі не зупиняли ні на секунду, вони боролися за життя хлопчика 77 хвилин.



Медики Олена Ткаліч, Василий Иващенко, Александр Ревков, які врятували хлопця / Фото з фейсбуку Віктора Пальчинського

"Перемога над смертю"

Зрештою лікарям вдалося відновити серцевий ритм, у дитини з'явилася цілеспрямована рухова активність, реакція на голос. Після цього його госпіталізували до реанімаційного відділення профільної лікарні.

Емоції, які відчувала бригада після виконання цього виклику, не описати і не передати. Але їх зрозуміє кожний медик, який хоч раз брав участь в успішному порятунку життя. Це приємна "пожежа" всередині, це перемога над смертю,

– ділиться емоціями медик.

Наразі дитина перебуває у відділенні реанімації, стан хлопчика вдалось стабілізувати.

До слова, в Рівному хірурги вперше провели операцію Джанетта пацієнтці, яка страждала від сильного болю в обличчі. Біль виникав навіть від легкого вітру.