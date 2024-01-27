Удалось спасти жизнь ребенка врачам Днепровского областного центра экстренной медицины. Медик центра Виктор Пальчинский рассказал детали случая.

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Ребенок выпил сердечное лекарство

Известно, что причиной ухудшения состояния ребенка стало лекарство, которые выпил мальчик. Речь идет о большой дозе антиаритмического препарата.– лекарственного средства, который применяют для лечения и предотвращения нарушений ритма сердца.

Пока неизвестно, почему 12-летний мальчик решил выпить это лекарство. Отмечают, что его родители– медики, поэтому сначала они пытались самостоятельно помочь сыну, а когда он потерял сознание, вызвали "скорую".

Когда прибыли медики "скорой", ребенок был в тяжелом состоянии.

"На вызов прибыла бригада ЭМД Соборной подстанции, обнаружившая пациента с признаками клинической смерти. Медики ввели в действие протокол "остановка сердца" и вызвали помощь бригады интенсивной терапии и реанимации",– рассказал Пальчинский.

По его словам, свои усилия врачи не останавливали ни на секунду, они боролись за жизнь мальчика 77 минут.



Медики Елена Ткалич, Василий Иващенко, Александр Ревков, спасших парня / Фото из фейсбука Виктора Пальчинского

"Победа над смертью"

В конце концов, врачам удалось восстановить сердечный ритм., у ребенка появилась целенаправленная двигательная активность, реакция на голос. После этого его госпитализировали в реанимационное отделение профильной больницы.

Эмоции, которые испытывала бригада после выполнения этого вызова, не описать и не передать. Но их поймет каждый медик, хоть раз участвовавший в успешном спасении жизни. Это приятный "пожар" внутри, это победа над смертью,

– делится эмоциями медик.

В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации, состояние мальчика удалось стабилизировать.

К слову, в Ровно хирурги впервые провели операцию Джанетта пациентке, страдавшей от сильной боли в лице. Боль возникала даже от легкого ветра.