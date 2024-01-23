Операцию Джанетта провели хирурги Ровенской областной клинической больницы. В пресс-службе больницы рассказали детали вмешательства, а также историю болезни женщины.
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"Боль похожа на электрический разряд"
Отмечают, что пациентка обратилась к врачам нейрохирургического отделения с жалобой на сильную боль в левой части лица. Также, по ее словам, ни одно лечение результатов не давало.
Даже незначительный ветер вызывал боль в лице, похожую на электрический разряд.
Причина боли и решения
Врач-нейрохирург, заведующий отделением Сергей Кузнецов диагностировал у пациентки нейроваскулярный конфликт – сжатие тройничного нерва с расположенным рядом с ним сосудом, что и вызвало сильную боль.
Чтобы помочь пациентке избавиться от нестерпимой боли, нейрохирурги решили провести микроваскулярную декомпрессию тройничного нерва – операцию Джанетта,
– сообщили в медучреждении.
Как выполняют операцию ДжанеттаИз-за небольшого разреза за ухом отделяют ствол тройничного нерва и сосуды мозга, которые сдавливают нерв. После этого на нерв накладывают специальную тефлоновую прокладку, устраняющую нейроваскулярный конфликт.
Хирурги Ровенской областной больницы выполнили операцию Джанетта / Фото пресс-службы медучреждения
В каком состоянии женщина
Подобную операцию врачи областной больницы Ровно выполнили впервые. Отмечают, что это хирургическое вмешательство по сравнению с другими методиками лечения имеет наименьший процент восстановления боли в долгосрочной перспективе. Результат после операции Джанетта больные ощущают фактически сразу после вмешательства.
В пресс-службе больницы сообщили, что пациентка тоже почувствовала улучшение и отметила, что боль исчезла.