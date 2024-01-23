Операцию Джанетта провели хирурги Ровенской областной клинической больницы. В пресс-службе больницы рассказали детали вмешательства, а также историю болезни женщины.

Смотрите также "Последнее, что я видел – это обломки, которые летели в глаза": как происходит реабилитация незрячих

"Боль похожа на электрический разряд"

Отмечают, что пациентка обратилась к врачам нейрохирургического отделения с жалобой на сильную боль в левой части лица. Также, по ее словам, ни одно лечение результатов не давало.

Даже незначительный ветер вызывал боль в лице, похожую на электрический разряд.

Причина боли и решения

Врач-нейрохирург, заведующий отделением Сергей Кузнецов диагностировал у пациентки нейроваскулярный конфликт – сжатие тройничного нерва с расположенным рядом с ним сосудом, что и вызвало сильную боль.

Чтобы помочь пациентке избавиться от нестерпимой боли, нейрохирурги решили провести микроваскулярную декомпрессию тройничного нерва – операцию Джанетта,

– сообщили в медучреждении.

Как выполняют операцию Джанетта Из-за небольшого разреза за ухом отделяют ствол тройничного нерва и сосуды мозга, которые сдавливают нерв. После этого на нерв накладывают специальную тефлоновую прокладку, устраняющую нейроваскулярный конфликт.



Хирурги Ровенской областной больницы выполнили операцию Джанетта / Фото пресс-службы медучреждения

В каком состоянии женщина

Подобную операцию врачи областной больницы Ровно выполнили впервые. Отмечают, что это хирургическое вмешательство по сравнению с другими методиками лечения имеет наименьший процент восстановления боли в долгосрочной перспективе. Результат после операции Джанетта больные ощущают фактически сразу после вмешательства.

В пресс-службе больницы сообщили, что пациентка тоже почувствовала улучшение и отметила, что боль исчезла.