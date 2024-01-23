Операцію Джанетта виконали хірурги Рівненської обласної клінічної лікарні. У пресслужби лікарні розповіли деталі втручання, а також історію хвороби жінки.

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"Біль схожий на електричний розряд"

Зазначають, що пацієнтка звернулась до лікарів нейрохірургічного відділення зі скаргою на сильний біль у лівій частині обличчя. Також, за її словами, жодне лікування результатів не давало.

Навіть незначний вітер спричиняв біль у обличчі, схожий на електричний розряд.

Причина болю та рішення

Лікар-нейрохірург, завідувач відділення Сергій Кузнецов діагностував у пацієнтки нейроваскулярний конфлікт – стискання трійчастого нерва з розташованою поряд із ним судиною, що й викликало сильний біль.

Щоб допомогти пацієнтці позбавитись нестерпного болю, нейрохірурги вирішили провести мікроваскулярну декомпресію трійчастого нерва – операцію Джанетта,

– повідомили у медзакладі.

Як виконують операцію Джанетта Через невеликий розріз за вухом відділяють стовбур трійчастого нерва та судини мозку, які здавлюють нерв. Після цього на нерв накладають спеціальну тефлонову прокладку, яка усуває нейроваскулярний конфлікт.



Хірурги Рівненської обласної лікарні виконали операцію Джанетта / Фото пресслужби медзакладу

У якому стані жінка

Подібну операцію лікарі обласної лікарні Рівного виконали вперше. Наголошують, що це хірургічне втручання у порівнянні з іншими методиками лікування має найменший відсоток відновлення болю в довготривалій перспективі. Результат після операції Джанетта хворі відчувають фактично одразу після втручання.

У пресслужбі лікарні повідомили, що пацієнтка теж відчула покращення та відзначила, що біль зник.