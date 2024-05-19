Результати дослідження представили вчені з Університету Південної Австралії. Відтак, спосіб життя привертає все більше уваги долідників у сфері психічного здоров’я.

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Деталі дослідження

Дослідження включає 294 людей старше 60 років. Усі вони відчули зниження рівня тривоги та стресу, незалежно від віку, статі, ІМТ та того, скільки вони спали та чи займались спортом.

І мова про середземноморську дієту.

Насправді це значна перевага середземноморської дієти, адже завдяки відносно легкій зміні способу життя люди можуть помітно знизити рівень стресу та тривоги,

– резюмували дослідники.

Який акцент у харчуванні

Так звана середземноморська дієта передусім складається зі свіжих фруктів і овочів, цільного зерна і насіння, бобових і оливкової олії.

Також нею рекомендовано вживати принаймні двічі на тиждень рибу і морепродукти. Натомість молочні продукти і нежирний білок можна їсти щодня. Логічно, що червоне м'ясо, оброблені продукти та солодкі напої – середземноморська дієта обмежує.

У справжньому середземноморському раціоні вино все ще можна пити в помірних кількостях.