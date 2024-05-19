Результаты исследования представили ученые из Университета Южной Австралии. Поэтому, образ жизни привлекает все больше внимания исследователей в сфере психического здоровья.

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Детали исследования

Исследование включает 294 человека старше 60 лет. Все они почувствовали снижение уровня тревоги и стресса, независимо от возраста, пола, ИМТ и того, сколько они спали и занимались ли спортом.

И речь о средиземноморской диете.

На самом деле это значительное преимущество средиземноморской диеты, ведь благодаря относительно легкой смене образа жизни люди могут заметно снизить уровень стресса и тревоги,

– резюмировали исследователи.

Какой акцент в питании

Так называемая средиземноморская диета прежде всего состоит из свежих фруктов и овощей, цельного зерна и семян, бобовых и оливкового масла.

Также ею рекомендуется употреблять по крайней мере дважды в неделю рыбу и морепродукты. Зато молочные продукты и нежирный белок можно есть ежедневно. Логично, что красное мясо, обработанные продукты и сладкие напитки – средиземноморская диета ограничивает.

В настоящем средиземноморском рационе вино все еще можно пить в умеренных количествах.