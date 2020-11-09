Детально про коронавірус в Україні: тижнева статистика від МОЗ
Як змінилась ситуація з поширенням коронавірусу в Україні впродовж минулого тижня. Наскільки зросла захворюваність та кількість госпіталізованих. Важливі оновлення критерій одужання від коронавірусу.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 9 листопада порівняв чинну ситуацію з даними минулого тижня, аби українці могли оцінити динаміку і стрімкість поширення коронавірусної хвороби. За його словами, Україні потрібні жорсткіші карантинні обмеження, передає 24 канал.
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Тижнева статистика захворюваності
За минулий тиждень COVID-19 виявили у 66 824 людини, це на 13 500 більше, ніж позаминулого тижня. До медичних закладів госпіталізували 9 234 хворих – це на 2 тисячі більше, порівнюючи з попереднім тижнем.
Ситуація з тестуванням на коронавірус в Україні
За минулий тиждень лабораторії провели 301 575 тестувань методом ПЛР проти 293 494 досліджень тижнем раніше.
На сьогодні проблеми з термінами проведення тестів є у Житомирської, Запорізької, Київської та Миколаївської областей.
МОЗ ініціює посилення карантинних обмежень – жорсткий карантин вихідного дня:
- Відтак, у суботу та неділю будуть працювати лише продуктові магазини, аптеки (зокрема ветеринарні), транспорт та автозаправки.
- Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос.
- Міністерство рекомендує заборонити на вихідні дні роботу ТРЦ, проведення розважальних закладів тощо.
До слова, минулого тижня МОЗ також оновив правила припинення самоізоляції.
Підстави для закриття лікарняного
- Пройшло 10 днів від першого дня симптомів. І впродовж цих 10 днів є три дні, коли були відсутні симптоми.
- Пройшло 10 днів від моменту отримання позитивного результату тесту, проведеного методом ПЛР, і впродовж цих 10 днів є три дні, коли у людини відсутні симптоми.
- Отримання пацієнтом негативного ПЛР-тесту на коронавірус.
Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу
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