Як змінилась ситуація з поширенням коронавірусу в Україні впродовж минулого тижня. Наскільки зросла захворюваність та кількість госпіталізованих. Важливі оновлення критерій одужання від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 9 листопада порівняв чинну ситуацію з даними минулого тижня, аби українці могли оцінити динаміку і стрімкість поширення коронавірусної хвороби. За його словами, Україні потрібні жорсткіші карантинні обмеження, передає 24 канал.

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Тижнева статистика захворюваності

За минулий тиждень COVID-19 виявили у 66 824 людини, це на 13 500 більше, ніж позаминулого тижня. До медичних закладів госпіталізували 9 234 хворих – це на 2 тисячі більше, порівнюючи з попереднім тижнем.

Важливо! Станом на 9 листопада в лікарнях перебувають більше ніж 28 тисяч пацієнтів із підозрою на коронавірусну хворобу або з уже підтвердженим діагнозом.

Ситуація з тестуванням на коронавірус в Україні

За минулий тиждень лабораторії провели 301 575 тестувань методом ПЛР проти 293 494 досліджень тижнем раніше.

На сьогодні проблеми з термінами проведення тестів є у Житомирської, Запорізької, Київської та Миколаївської областей.

МОЗ ініціює посилення карантинних обмежень – жорсткий карантин вихідного дня:

Відтак, у суботу та неділю будуть працювати лише продуктові магазини, аптеки (зокрема ветеринарні), транспорт та автозаправки.

Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос.

Міністерство рекомендує заборонити на вихідні дні роботу ТРЦ, проведення розважальних закладів тощо.

До слова, минулого тижня МОЗ також оновив правила припинення самоізоляції.

Підстави для закриття лікарняного

Пройшло 10 днів від першого дня симптомів. І впродовж цих 10 днів є три дні, коли були відсутні симптоми.

Пройшло 10 днів від моменту отримання позитивного результату тесту, проведеного методом ПЛР, і впродовж цих 10 днів є три дні, коли у людини відсутні симптоми.

Отримання пацієнтом негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Увага! Повторно проводити тестування методом ПЛР з метою визначення наявності чи відсутності вірусу в організмі можна не раніше ніж через 10 днів від дати появи симптомів або отримання першого позитивного результату на COVID-19 методом ПЛР.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

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