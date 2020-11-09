Захворюваність висока: в Україні інфікувалися коронавірусом понад 8 тисяч людей
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 8 687 людей, з них 350 дітей та 321 медпрацівник. Загалом COVID-19 виявили у понад 469 тисяч українців.
За минулу добу одужали від коронавірусу 2 227 людей, натомість померли 115 хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук, передає 24 канал.
Читайте також Хворі і здорові сидять в одній черзі, – лікар розповів про недоліки боротьби України з COVID-19
Скільки хворих на COVID-19 в областях
- м. Київ – 44 920
- Вінницька область – 12 566
- Волинська область – 16 436
- Дніпропетровська область – 17 965
- Донецька область – 14 190
- Житомирська область – 18 970
- Закарпатська область – 17 192
- Запорізька область – 14 105
- Івано-Франківська область – 24 494
- Київська область – 20 410
- Кіровоградська область – 3 142
- Луганська область – 4 539
- Львівська область – 33 754
- Миколаївська область – 10 559
- Одеська область – 28 728
- Полтавська область – 12 204
- Рівненська область – 22 140;
- Сумська область – 14 863
- Тернопільська область – 22 216
- Харківська область – 43 930
- Херсонська область – 5 558
- Хмельницька область – 19 839
- Черкаська область – 10 723
- Чернівецька область – 25 411
- Чернігівська область – 10 164
Ситуація з тестуванням на коронавірус в Україні
За даними очільника МОЗ, за минулу добу в Україні здійснили 41 114 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, з них методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721.
Загалом обласні лабораторії уже провели 3 648 292 ПЛР-тестів на COVID-19.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter