За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 8 687 людей, з них 350 дітей та 321 медпрацівник. Загалом COVID-19 виявили у понад 469 тисяч українців.

За минулу добу одужали від коронавірусу 2 227 людей, натомість померли 115 хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук, передає 24 канал. Читайте також Хворі і здорові сидять в одній черзі, – лікар розповів про недоліки боротьби України з COVID-19 Загалом від початку епідемії в Україні інфікувалися коронавірусом 469 018 людей, з них побороли недугу 209 143 пацієнтів.

На жаль, не змогли врятувати 8 565 хворих – вони померли від ускладнень чи супутніх захворювань. Скільки хворих на COVID-19 в областях м. Київ – 44 920

Вінницька область – 12 566

Волинська область – 16 436

Дніпропетровська область – 17 965

Донецька область – 14 190

Житомирська область – 18 970

Закарпатська область – 17 192

Запорізька область – 14 105

Івано-Франківська область – 24 494

Київська область – 20 410

Кіровоградська область – 3 142

Луганська область – 4 539

Львівська область – 33 754

Миколаївська область – 10 559

Одеська область – 28 728

Полтавська область – 12 204

Рівненська область – 22 140;

Сумська область – 14 863

Тернопільська область – 22 216

Харківська область – 43 930

Херсонська область – 5 558

Хмельницька область – 19 839

Черкаська область – 10 723

Чернівецька область – 25 411

Чернігівська область – 10 164 Увага! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Ситуація з тестуванням на коронавірус в Україні За даними очільника МОЗ, за минулу добу в Україні здійснили 41 114 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, з них методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721. Загалом обласні лабораторії уже провели 3 648 292 ПЛР-тестів на COVID-19.

Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу