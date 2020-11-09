Заболеваемость высока: в Украине инфицировались коронавирусом более 8 тысяч человек
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 8 687 человек, из них 350 детей и 321 медработник.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбук, передает 24 канал.
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