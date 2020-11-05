Негативний тест не обов'язково: у МОЗ назвали підстави для закриття лікарняного після COVID-19
Роботодавці не мають права вимагати від своїх працівників, які перехворіли на коронавірус, негативний ПЛР-тест, якщо сімейний лікар закрив лікарняний.
Закриття лікарняного для працівників, які перехворіли на коронавірус (COVID-19), може відбутися з трьох причин, які чітко прописані у документах МОЗ. Про це у четвер, 5 листопада, на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає 24 канал.
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Велика кількість керівників підприємств чомусь не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний. Вони вимагають негативного тесту ПЛР. Це суперечить чинному законодавству,
– наголосив Ляшко.
Підстави для закриття лікарняного
- Пройшло 10 днів від першого дня симптомів. І впродовж цих 10 днів є три дні, коли були відсутні симптоми.
- Пройшло 10 днів від моменту отримання позитивного результату тесту, проведеного методом ПЛР, і впродовж цих 10 днів є три дні, коли у людини відсутні симптоми.
- Отримання пацієнтом негативного ПЛР-тесту на коронавірус.
За словами Ляшка, ці три фактори є рівноцінними і сімейний лікар визначає, як закрити лікарняний.
В разі закриття лікарняного не повинно бути ніякого булінгу, і ми можемо спокійно допускати до колективу людей, які перехворіли. Є науково доведені дані, є рекомендації ВООЗ, і є стандарт МОЗ, які свідчать, що якщо хоч один із озвучених критеріїв дотриманий, то людина не може інфікувати інших,
– пояснив Ляшко.
Головне про захворюваність в Україні
Третій день поспіль в країні фіксують рекордний приріст нових випадків зараження коронавірусом – хворобу виявили у 9850 людей.
Станом на 5 листопада захворіли 430 467 людей, з них одужали – 184 782 пацієнти. Відомо, що 7924 хворих врятувати не вдалось – вони померли від ускладнень чи супутніх захворювань.
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