Роботодавці не мають права вимагати від своїх працівників, які перехворіли на коронавірус, негативний ПЛР-тест, якщо сімейний лікар закрив лікарняний.

Закриття лікарняного для працівників, які перехворіли на коронавірус (COVID-19), може відбутися з трьох причин, які чітко прописані у документах МОЗ. Про це у четвер, 5 листопада, на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає 24 канал.

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Велика кількість керівників підприємств чомусь не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний. Вони вимагають негативного тесту ПЛР. Це суперечить чинному законодавству,

– наголосив Ляшко.

Підстави для закриття лікарняного

Пройшло 10 днів від першого дня симптомів. І впродовж цих 10 днів є три дні, коли були відсутні симптоми.

Пройшло 10 днів від моменту отримання позитивного результату тесту, проведеного методом ПЛР, і впродовж цих 10 днів є три дні, коли у людини відсутні симптоми.

Отримання пацієнтом негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

За словами Ляшка, ці три фактори є рівноцінними і сімейний лікар визначає, як закрити лікарняний.

В разі закриття лікарняного не повинно бути ніякого булінгу, і ми можемо спокійно допускати до колективу людей, які перехворіли. Є науково доведені дані, є рекомендації ВООЗ, і є стандарт МОЗ, які свідчать, що якщо хоч один із озвучених критеріїв дотриманий, то людина не може інфікувати інших,

– пояснив Ляшко.

До слова, за добу 4 листопада в Україні одужала рекордна кількість людей – 8378.

Головне про захворюваність в Україні

Третій день поспіль в країні фіксують рекордний приріст нових випадків зараження коронавірусом – хворобу виявили у 9850 людей.

Станом на 5 листопада захворіли 430 467 людей, з них одужали – 184 782 пацієнти. Відомо, що 7924 хворих врятувати не вдалось – вони померли від ускладнень чи супутніх захворювань.