Майже 10 тисяч хворих за добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 9850 людей. Серед нових хворих – 369 дітей та 514 медпрацівників.
Від учора одужали 8378 хворих, натомість померли від ускладнень 193 людини – це найбільше від початку поширення хвороби в Україні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук, передає 24 канал.
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Статистика COVID-19 в областях станом на 5 листопада:
- м. Київ - 41373 випадки;
- Вінницька область – 11644 випадки;
- Волинська область – 14889 випадків;
- Дніпропетровська область – 16600 випадків;
- Донецька область – 12873 випадки;
- Житомирська область – 16598 випадків;
- Закарпатська область – 15849 випадків;
- Запорізька область – 11750 випадків;
- Івано-Франківська область – 22521 випадок;
- Київська область – 18329 випадків;
- Кіровоградська область – 2813 випадків;
- Луганська область – 4104 випадки;
- Львівська область – 32069 випадків;
- Миколаївська область – 9306 випадків;
- Одеська область – 26838 випадків;
- Полтавська область – 11079 випадків;
- Рівненська область – 20671 випадок;
- Сумська область – 13196 випадків;
- Тернопільська область – 21499 випадків;
- Харківська область – 40330 випадків;
- Херсонська область – 4852 випадки;
- Хмельницька область – 17989 випадків;
- Черкаська область – 10085 випадків;
- Чернівецька область – 23708 випадків;
- Чернігівська область – 9502 випадки.
Зверніть увагу, що у статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих Росією Донецької й Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.
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