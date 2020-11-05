За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 9850 людей. Серед нових хворих – 369 дітей та 514 медпрацівників.

Від учора одужали 8378 хворих, натомість померли від ускладнень 193 людини – це найбільше від початку поширення хвороби в Україні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук, передає 24 канал.

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За весь час пандемії в Україні: захворіли – 430 467 людей, з них одужали – 184 782 пацієнти. Відомо, що 7924 хворих врятувати не вдалось – вони померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

Статистика COVID-19 в областях станом на 5 листопада:

м. Київ - 41373 випадки;

Вінницька область – 11644 випадки;

Волинська область – 14889 випадків;

Дніпропетровська область – 16600 випадків;

Донецька область – 12873 випадки;

Житомирська область – 16598 випадків;

Закарпатська область – 15849 випадків;

Запорізька область – 11750 випадків;

Івано-Франківська область – 22521 випадок;

Київська область – 18329 випадків;

Кіровоградська область – 2813 випадків;

Луганська область – 4104 випадки;

Львівська область – 32069 випадків;

Миколаївська область – 9306 випадків;

Одеська область – 26838 випадків;

Полтавська область – 11079 випадків;

Рівненська область – 20671 випадок;

Сумська область – 13196 випадків;

Тернопільська область – 21499 випадків;

Харківська область – 40330 випадків;

Херсонська область – 4852 випадки;

Хмельницька область – 17989 випадків;

Черкаська область – 10085 випадків;

Чернівецька область – 23708 випадків;

Чернігівська область – 9502 випадки.

Зверніть увагу, що у статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих Росією Донецької й Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.