У Верховній Раді 4 листопада зареєстрували законопроєкт, який має спростити процедуру для вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів.

Про це повідомила народна депутатка України від фракції "Голос", членкиня Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина у фейсбук.

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За словами депутатки, законопроєкт №4314 потрібний для того, щоб спростити Україні участь в клінічних випробуваннях і не створювати додаткові перешкоди, зокрема процедури розгляду документів.

Що відомо про готовність вакцини

Сьогодні у світі проводять понад 250 клінічних випробувань вакцин від COVID-19.

У них беруть участь майже всі країни ЄС, Японія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, США тощо. Це забезпечить доступ до вакцини сотням тисяч людей.

Україна поки що не бере участі у жодному з клінічних випробувань через суцільну бюрократію: вона може тривати місяцями.

Що гарантує закон

З ухваленням цього закону Україна зможе долучитися до клінічних випробувань, а відтак – до 50 тисяч українців зможуть отримати доступ до вакцини вже в найближчі місяці.

Щойно якась зі світових вакцин доведе свою ефективність, якість та безпеку, її почнуть виробляти на продаж та розповсюджуватимуть світом.

Сподіваємося, їх буде кілька. Для того, щоб Україна могла завезти їх якомога скоріше на свою територію, ми прибрали бюрократичні бар'єри для реєстрації,

– зазначила Стефанишина.

Закон дозволить скоротити до п'яти днів терміни розгляду документів для реєстрації вакцини в Україні, коли вона пройде всі стадії випробувань.