По состоянию на сутки 5 ноября коронавирусную болезнь обнаружили у 9850 человек. Среди новых больных – 369 детей и 514 медработников.

Со вчерашнего дня, 4 ноября выздоровели 8378 больных, в то время умерли от осложнений 193 человека – это больше всего от начала распространения болезни в Украине. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбук, передает 24 канал.

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За все время пандемии в Украине: заболели – 430 467 человек, из них выздоровели – 184 782 пациента. Известно, что 7924 больных спасти не удалось – они умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

Статистика COVID – 19 в областях по состоянию на 5 ноября:

г. Киев – 41373 случая;

Винницкая область – 11644 случая;

Волынская область – 14889 случаев;

Днепропетровская область – 16600 случаев;

Донецкая область – 12873 случая;

Житомирская область – 16598 случаев;

Закарпатская область – 15849 случаев;

Запорожская область – 11750 случаев;

Ивано – Франковская область – 22521 случай;

Киевская область – 18329 случаев;

Кировоградская область – 2813 случаев;

Луганская область – 4104 случая;

Львовская область – 32069 случаев;

Николаевская область – 9306 случаев;

Одесская область – 26838 случаев;

Полтавская область – 11079 случаев;

Ровенская область – 20671 случай;

Сумская область – 13196 случаев;

Тернопольская область – 21499 случаев;

Харьковская область – 40330 случаев;

Херсонская область – 4852 случая;

Хмельницкая область – 17989 случаев;

Черкасская область – 10085 случаев;

Черновицкая область – 23708 случаев;

Черниговская область – 9502 случая.

Обратите внимание, что в статистике не учтены данные из временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.