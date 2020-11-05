Почти 10 тысяч больных в сутки; Украина побила новый рекорд заболеваемости COVID-19
По состоянию на сутки 5 ноября коронавирусную болезнь обнаружили у 9850 человек. Среди новых больных – 369 детей и 514 медработников.
Со вчерашнего дня, 4 ноября выздоровели 8378 больных, в то время умерли от осложнений 193 человека – это больше всего от начала распространения болезни в Украине. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбук, передает 24 канал.
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Статистика COVID – 19 в областях по состоянию на 5 ноября:
- г. Киев – 41373 случая;
- Винницкая область – 11644 случая;
- Волынская область – 14889 случаев;
- Днепропетровская область – 16600 случаев;
- Донецкая область – 12873 случая;
- Житомирская область – 16598 случаев;
- Закарпатская область – 15849 случаев;
- Запорожская область – 11750 случаев;
- Ивано – Франковская область – 22521 случай;
- Киевская область – 18329 случаев;
- Кировоградская область – 2813 случаев;
- Луганская область – 4104 случая;
- Львовская область – 32069 случаев;
- Николаевская область – 9306 случаев;
- Одесская область – 26838 случаев;
- Полтавская область – 11079 случаев;
- Ровенская область – 20671 случай;
- Сумская область – 13196 случаев;
- Тернопольская область – 21499 случаев;
- Харьковская область – 40330 случаев;
- Херсонская область – 4852 случая;
- Хмельницкая область – 17989 случаев;
- Черкасская область – 10085 случаев;
- Черновицкая область – 23708 случаев;
- Черниговская область – 9502 случая.
Обратите внимание, что в статистике не учтены данные из временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.
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