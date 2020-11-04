В Верховной Раде 4 ноября зарегистрировали законопроект, который должен упростить процедуру для вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов.

Об этом сообщила народный депутат Украины от фракции "Голос", член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина в фейсбуке.

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По словам депутата, законопроект №4314 нужен для того, чтобы упростить Украине участие в клинических испытаниях и не создавать дополнительные препятствия, в частности процедуры рассмотрения документов.

Что известно о готовности вакцины

Сегодня в мире проводят более 250 клинических испытаний вакцин от COVID-19.

В них участвуют почти все страны ЕС, Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, США и другие. Это обеспечит доступ к вакцине сотням тысяч людей.

Украина пока не участвует ни в одном из клинических испытаний из-за сплошной бюрократии: она может длиться месяцами.

Что гарантирует закон

С принятием этого закона Украина сможет стать членом клинических испытаний, а следовательно – до 50 тысяч украинцев смогут получить доступ к вакцине уже в ближайшие месяцы.

Как только какая-то из мировых вакцин докажет свою эффективность, качество и безопасность, ее начнут производить на продажу и распространять по всему миру.

Надеемся, их будет несколько. Для того, чтобы Украина могла завезти их как можно скорее на свою территорию, мы убрали бюрократические барьеры для регистрации,

– отметила Стефанишина.

Закон позволит сократить до пяти дней сроки рассмотрения документов для регистрации вакцины в Украине, когда она пройдет все стадии испытаний.