Отрицательный тест не обязателен: назвали основания для закрытия больничного после COVID-19
Работодатели не имеют права требовать от своих работников, которые переболели коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест, если семейный врач закрыл больничный.
Закрытие больничного для работников, которые переболели коронавирусом (COVID-19), может произойти по трем причинам, которые четко прописаны в документах Минздрава. Об этом в четверг, 5 ноября, на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает 24 канал.
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Большое количество руководителей предприятий почему-то не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный. Они требуют отрицательного теста ПЦР. Это противоречит действующему законодательству,
- подчеркнул Ляшко.
Основания для закрытия больничного
- Прошло 10 дней с первого дня симптомов. И в течение этих 10 дней есть три дня, когда отсутствовали симптомы.
- Прошло 10 дней с момента получения положительного результата теста, проведенного методом ПЦР, и в течение этих 10 дней есть три дня, когда у человека отсутствуют симптомы.
- Получение пациентом отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
По словам Ляшко, эти три фактора являются равноценными, и семейный врач определяет, как закрыть больничный.
В случае закрытия больничного не должно быть никакого буллинга, и мы можем спокойно допускать в коллектив переболевших людей. Есть научно доказанные данные, есть рекомендации ВОЗ, и есть стандарты Минздрава, которые свидетельствуют, что если хоть один из озвученных критериев соблюден, то человек не может заразить других,
- пояснил Ляшко.
Главное о заболеваемости в Украине
Третий день подряд в стране фиксируют рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом – болезнь обнаружили у 9850 человек.
По состоянию на 5 ноября заболели 430 467 человек, из них выздоровели – 184 782 пациента. Известно, что 7924 больных спасти не удалось – они умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.
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