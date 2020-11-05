Работодатели не имеют права требовать от своих работников, которые переболели коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест, если семейный врач закрыл больничный.

Закрытие больничного для работников, которые переболели коронавирусом (COVID-19), может произойти по трем причинам, которые четко прописаны в документах Минздрава. Об этом в четверг, 5 ноября, на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает 24 канал.

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Большое количество руководителей предприятий почему-то не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный. Они требуют отрицательного теста ПЦР. Это противоречит действующему законодательству,

- подчеркнул Ляшко.

Основания для закрытия больничного

Прошло 10 дней с первого дня симптомов. И в течение этих 10 дней есть три дня, когда отсутствовали симптомы.

Прошло 10 дней с момента получения положительного результата теста, проведенного методом ПЦР, и в течение этих 10 дней есть три дня, когда у человека отсутствуют симптомы.

Получение пациентом отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

По словам Ляшко, эти три фактора являются равноценными, и семейный врач определяет, как закрыть больничный.

В случае закрытия больничного не должно быть никакого буллинга, и мы можем спокойно допускать в коллектив переболевших людей. Есть научно доказанные данные, есть рекомендации ВОЗ, и есть стандарты Минздрава, которые свидетельствуют, что если хоть один из озвученных критериев соблюден, то человек не может заразить других,

- пояснил Ляшко.

К слову, за сутки 4 ноября в Украине выздоровело рекордное количество людей – 8378.

Главное о заболеваемости в Украине

Третий день подряд в стране фиксируют рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом – болезнь обнаружили у 9850 человек.

По состоянию на 5 ноября заболели 430 467 человек, из них выздоровели – 184 782 пациента. Известно, что 7924 больных спасти не удалось – они умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.