Подробно о коронавирусе в Украине: недельная статистика от Минздрава
Как изменилась ситуация с распространением коронавируса в Украине на прошлой неделе. Насколько выросла заболеваемость и количество госпитализированных. Важные обновления критериев выздоровления от коронавируса.
Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 9 ноября сравнил действующую ситуацию с данными на прошлой неделе, чтобы украинцы могли оценить динамику и стремительность распространения коронавирусной болезни. По его словам, Украине нужны более жесткие карантинные ограничения, передает 24 канал.
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Недельная статистика заболеваемости
За прошедшую неделю COVID-19 обнаружили в 66 824 человек, это на 13 500 больше, чем на позапрошлой неделе. В медицинские учреждения госпитализированы 9 234 больных – это на 2 тысячи больше, по сравнению с предыдущей неделей.
Ситуация с тестированием на коронавирус в Украине
За прошедшую неделю лаборатории провели 301 575 тестирований методом ПЦР против 293 494 исследований неделей ранее.
На сегодня проблемы со сроками проведения тестов есть в Житомирской, Запорожской, Киевской и Николаевской областях.
Минздрав инициирует усиление карантинных ограничений – жесткий карантин выходного дня:
- Следовательно, в субботу и воскресенье будут работать только продуктовые магазины, аптеки (в частности ветеринарные), транспорт и автозаправки.
- Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
- Министерство рекомендует запретить на выходные дни работу ТРЦ, проведение развлекательных заведений и тому подобное.
К слову, на прошлой неделе Минздрав также обновил правила прекращения самоизоляции.
Основания для закрытия больничного
- Прошло 10 дней с первого дня симптомов. И в течение этих 10 дней есть три дня, когда отсутствовали симптомы.
- Прошло 10 дней с момента получения положительного результата теста, проведенного методом ПЦР, и в течение этих 10 дней есть три дня, когда у человека отсутствуют симптомы.
- Получение пациентом негативного ПЦР-теста на коронавирус.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала
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