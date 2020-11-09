Как изменилась ситуация с распространением коронавируса в Украине на прошлой неделе. Насколько выросла заболеваемость и количество госпитализированных. Важные обновления критериев выздоровления от коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 9 ноября сравнил действующую ситуацию с данными на прошлой неделе, чтобы украинцы могли оценить динамику и стремительность распространения коронавирусной болезни. По его словам, Украине нужны более жесткие карантинные ограничения, передает 24 канал.

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Недельная статистика заболеваемости

За прошедшую неделю COVID-19 обнаружили в 66 824 человек, это на 13 500 больше, чем на позапрошлой неделе. В медицинские учреждения госпитализированы 9 234 больных – это на 2 тысячи больше, по сравнению с предыдущей неделей.

Важно! По состоянию на 9 ноября в больницах находятся более чем 28 тысяч пациентов с подозрением на коронавирусную болезнь или с уже подтвержденным диагнозом.

Ситуация с тестированием на коронавирус в Украине

За прошедшую неделю лаборатории провели 301 575 тестирований методом ПЦР против 293 494 исследований неделей ранее.

На сегодня проблемы со сроками проведения тестов есть в Житомирской, Запорожской, Киевской и Николаевской областях.

Минздрав инициирует усиление карантинных ограничений – жесткий карантин выходного дня:

Следовательно, в субботу и воскресенье будут работать только продуктовые магазины, аптеки (в частности ветеринарные), транспорт и автозаправки.

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

Министерство рекомендует запретить на выходные дни работу ТРЦ, проведение развлекательных заведений и тому подобное.

К слову, на прошлой неделе Минздрав также обновил правила прекращения самоизоляции.

Основания для закрытия больничного

Прошло 10 дней с первого дня симптомов. И в течение этих 10 дней есть три дня, когда отсутствовали симптомы.

Прошло 10 дней с момента получения положительного результата теста, проведенного методом ПЦР, и в течение этих 10 дней есть три дня, когда у человека отсутствуют симптомы.

Получение пациентом негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Внимание! Повторно проводить тестирование методом ПЦР с целью определения наличия или отсутствия вируса в организме можно не ранее чем через 10 дней с даты появления симптомов или получения первого положительного результата на COVID-19 методом ПЦР.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала

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