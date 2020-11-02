Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что 2 ноября в Украине заработал колл-центр Минздрава для противодействия распространению коронавирусной болезни. Дозвониться бесплатно можно из любого уголка Украины.

По словам Степанова, отныне каждый гражданин Украины может позвонить и получить необходимую информацию, которая его интересует или же сообщить об определенной проблеме, сообщает 24 канал.

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По словам министра, колл-центр будет круглосуточно функционировать на всей территории Украины. Там будет работать 150 работников.

С любыми вопросами или жалобами, связанными с коронавирусной болезнью, можно будет обращаться туда.

Алгоритм действия следующий - если оператору необходимо уточнить информацию, к примеру, почему вы не можете дозвониться до семейного врача или получить направление на тестирование или КТ, то сперва ему необходимо будет связаться с соответствующим городом и семейным врачом. После этого, все подытожив, оператор вам перезвонит и предоставит конкретные ответы.

Всеукраинский контактный центр Минздрава противодействия коронавирусной инфекции, номер горячей линии - 0 800 602 019.

На территории Украины звонок бесплатный.

Максим Степанов "Мы видим, что очень сильно звонят горячие линии, которые расположены в регионах. И именно поэтому было принято решение сделать один большой, единственный на всю страну, контакт центр ".

Напомним, что сейчас, 2 ноября, Украина впервые перешла грницу в 400 тысяч инфицированных. С начала пандемии в стране обнаружили 402 194 больных коронавирусом.

За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 6 754 новых больных коронавирусом. Из них 271 ребенок и 255 медработников.