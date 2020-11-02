Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що 2 листопада в Україні запрацював кол-центр МОЗ для протидії поширення коронавірусної хвороби. Додзвонитися безкоштовно можна з будь-якого куточку України.

За словами Степанова, відтепер кожен громадянин України може зателефонувати й отримати необхідну інформацію, яка його цікавить або ж повідомити про певну проблему, повідомляє 24 канал.

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За словами міністра, кол-центр цілодобово функціонуватиме на усій території України. Там працюватиме 150 працівників.

З будь-якими питаннями або скаргами, пов'язаними з коронавірусною хворобою, можна буде звертатися туди.

Алгоритм дії наступний – якщо оператору необхідно уточнити інформацію, до прикладу, чому ви не можете додзвонитися до сімейного лікаря або отримати направлення на тестування чи КТ, то спершу йому необхідно буде зв'язатися з відповідним містом і сімейним лікарям. Після цього, усе підсумувавши, оператор вам перетелефонує та надасть конкретні відповіді.

Всеукраїнський контактний центр МОЗ протидії коронавірусної інфекції, номер гарячої лінії – 0 800 602 019. На території України дзвінок безкоштовний.

Максим Степанов “Ми бачимо, що дуже сильно дзвонять гарячі лінії, які розташовані в регіонах. І саме тому було прийнято рішення зробити один великий, єдиний на всю країну, контакт центр”.

Нагадаємо, що нині, 2 листопада, Україна вперше перейшла поділку у 400 тисяч інфікованих. Від початку пандемії в країні виявили 402 194 хворих на коронавірус.

За минулу добу хворобу виявили у 6 754 нових хворих на коронавірус. З них 271 дитина та 255 медпрацівників.