В ході експериментів на мишах вчені знайшли ймовірну причину більшості випадків мігрені. Сьогодні не існує ефективних способів лікування мігрені, причини хвороби також не встановлені, тому пошук нових способів терапії цього виснажливого захворювання має важливе значення для мільйонів людей.

Мігрень може викликати кортикальна депресія – це стан, при якому велика хвиля гіперактивності змінюється пригніченням активності нейронів. Вчені з Японії припустили, що схильність до цього стану пов'язана з порушенням переміщення нейромедіатора глутамату. Їх висновки опубліковані на сайті Токійського медичного і стоматологічного університету.

Читайте також Ефективний спосіб лікування мігрені без побічних дій

Суть дослідження

У ссавців є чотири молекули, що транспортують глутамат і три з них знаходяться в корі головного мозку. Щоб визначити, які з них пов'язані з кортикальною депресією, вчені прибрали відповідні гени в трьох моделях мишей.

Виявилося, що коли у мишей був відсутній переносник GLT-1, кортикальна депресія відбувалася частіше і поширювалася швидше.

Відомо, що 90% глутамату транспортується за допомогою GLT-1 назад в астроцити, а не в нейрони.

Щоб підтвердити отримані висновки, вчені виміряли кількість глутамату поза клітинами.

У гризунів без GLT-1 було швидке і більш інтенсивне накопичення нейромедіатора, що є результатом порушення, – пояснили вчені.

До теми Що таке мігрень, симптоми та як з нею боротись

Перспектива відкриття

Якщо у людей з мігренню порушена робота GLT-1, то лікарська терапія, спрямована на збільшення зворотного захоплення глутамату, може бути ефективним варіантом лікування.