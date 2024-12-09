Деменція – набуте зниження розумових здібностей, яке впливає на пам'ять, мислення та виконання повсякденних завдань. Цей стан найчастіше спостерігається у літніх людей, хоча існує також і рання форма деменції, пише Filamon.

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Наявні методи лікування деменції не здатні повністю усунути хворобу, а лише пом'якшують симптоми, коли вже відбулося пошкодження клітин мозку.

Новий препарат проти деменції

Спеціалісти австралійської біотехнологічної компанії Filamon розробили новий препарат ALPHA-003, який здатен не лише зменшити наслідки пошкоджень клітин, що призводять до деменції, але й запобігти цим пошкодженням. Механізм дії цього засобу, успішно пройденого доклінічні випробування, був описаний у пресреліз компанії, і очікується публікація результатів у науковому журналі.

За словами Кіра Скотта, професора онкології в Університеті Західного Сіднея та одного з розробників ALPHA-003, при більшості форм деменції відбувається руйнування мікротрубочок – ключових структурних елементів клітин мозку. Це призводить до загибелі клітин.

Як діє ALPHA-003

Нині ніхто не знайшов способу запобігти руйнуванню мікротрубочок. Ми впевнені, що ALPHA-003 може стати першим препаратом, який стабілізує два основні компоненти клітин мозку, захищаючи мікротрубочки від ушкоджень,

— зазначив учений.

Дослідження компанії Filamon також підтвердили, що препарат може проходити через гематоенцефалічний бар'єр ссавців і безпосередньо впливати на мозкові клітини. Якщо ALPHA-003 успішно пройде клінічні випробування, його планують використовувати для лікування хвороби Альцгеймера, лобно-скроневої деменції, прогресуючого паралічу (однієї з форм хвороби Паркінсона) та хронічної травматичної енцефалопатії, що виникає при повторних струсових травмах голови.