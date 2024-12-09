Деменция – приобретенное снижение умственных способностей, которое влияет на память, мышление и выполнение повседневных задач. Это состояние чаще всего наблюдается у пожилых людей, хотя существует также и ранняя форма деменции, пишет Filamon.

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Существующие методы лечения деменции не способны полностью устранить болезнь, а лишь смягчают симптомы, когда уже произошло повреждение клеток мозга.

Новый препарат против деменции

Специалисты австралийской биотехнологической компании Filamon разработали новый препарат ALPHA-003, который способен не только уменьшить последствия повреждений клеток, приводящих к деменции, но и предотвратить эти повреждения. Механизм действия этого средства, успешно пройденного доклинические испытания, был описан в пресс-релизе компании, и ожидается публикация результатов в научном журнале.

По словам Кира Скотта, профессора онкологии в Университете Западного Сиднея и одного из разработчиков ALPHA-003, при большинстве форм деменции происходит разрушение микротрубочек – ключевых структурных элементов клеток мозга. Это приводит к гибели клеток.

Как действует ALPHA-003

Сейчас никто не нашел способа предотвратить разрушение микротрубочек. Мы уверены, что ALPHA-003 может стать первым препаратом, который стабилизирует два основных компонента клеток мозга, защищая микротрубочки от повреждений,

- отметил ученый.

Исследования компании Filamon также подтвердили, что препарат может проходить через гематоэнцефалический барьер млекопитающих и непосредственно влиять на мозговые клетки. Если ALPHA-003 успешно пройдет клинические испытания, его планируют использовать для лечения болезни Альцгеймера, лобно-височной деменции, прогрессирующего паралича (одной из форм болезни Паркинсона) и хронической травматической энцефалопатии, возникающей при повторных сотрясениях головы.