Мігрень – це незвичайний головний біль. Вона має приступи, найчастіше біль є пульсуючим і дуже сильним. Настільки, що стає складно зосередитися на справах або відпочинку. Це сильно впливає на якість життя і на працездатність.

На жаль, навіть лікарі до неї відносяться недостатньо серйозно: оцінюють її як незначну скаргу, не розповідають пацієнтам про природу хвороби й про ліки, крім звичайних знеболювальних. Здоров'я 24 розібралось в цих питаннях.

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Симптоми мігрені

Крім болю в голові з'являється чутливість до світла або звуку. Вона може бути не дуже сильною, коли злегка дратує світло в офісі або просто не хочеться вмикати музику. Але може бути й так, що вийти з тихої і темної кімнати практично неможливо.

Іноді з'являється нудота і блювота, стає важче думати. А ще інколи виникає аура. Ця фаза настає безпосередньо перед мігренню. Ця фаза проявляється в зорових і сенсорних порушеннях.

Пацієнт починає бачити яскраві вогні, кольорові лінії, іноді трапляється тимчасова втрата зору. Сенсорна аура виражається онімінням і поколюванням в різних частинах тіла. Цю фазу переживають 20% до 25% пацієнтів.

Аура – що це? Так неврологи називають короткі неврологічні порушення перед початком мігрені. Найчастіше аура буває зорова – у вигляді короткочасного порушення зору. Виглядає це, як мерехтлива пляма, яка може рухатися під час нападу.

Мігрень супроводжується нападами головного болю, які тривають від 4 до 72 годин. Як правило, біль локалізована в одній частині голови, часто пульсуюча. Мігрень істотно знижує фізичну активність, в такому стані людині найбільше хочеться лежати в темному і тихому місці.

Чому виникає мігрень

Заведено вважати, що мозок людини, схильного до цього стану, більш чутливий до стимуляції. Мігрень також може бути обумовлена генетичною схильністю і бути наслідком травм голови і інфекційних захворювань, наприклад, менінгіту.

Тригери мігрені численні, і, як правило, мігрень викликає не якийсь конкретний тригер, а комплекс – менструація, вживання певних продуктів, недосипання, стрес і т.п.

Як лікувати мігрень?

На жаль, нині не існує ліків, які зможуть повністю вилікувати від мігрені. Але можна зменшити кількість нападів, скоротити їх тривалість і полегшити біль.

Що робити при нападі мігрені?

При приступах мігрені можуть допомогти лише два види ліків: нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) та тріптани. Інколи лікарі призначають протиблювотні ліки.

НПЗП – це знеболюючі ліки (наприклад, ібупрофен і парацетамол). Їх можна купити в аптеці без рецепта. Тріптани – це спеціальні препарати, які створені проти нападів мігрені. Їх продають за рецептом, який виписує лікар. Протиблювотні препарати, крім свого прямого призначення, підсилюють дії тріптанів.

Які ліки приймати – залежить від тяжкості нападів і того, чи допомагає людині конкретні ліки. Спочатку лікарі призначають НПЗП. Якщо вони не допомагають – виписують тріптани. Якщо не допомагають і вони, використовують різні комбінації цих ліків.

Як зрозуміти, що ліки допомагають? Біль має пройти або значно ослабнути протягом 2 годин та не повернутися протягом 48. Але, на жаль, не існують ліки зі стовідсотковою ефективністю. Якщо препарат знімає два нападу з трьох, він вважається ефективним.



Мігрень може серйозно псувати якість життя \ unsplash.com

Народні методи лікування мігрені

Існують багато методів народної медицини, які не мають жодної підтвердженої ефективності. Не експериментуйте, а зверніться до лікаря, оскільки мігрень може серйозно псувати життя. У людей з мігренню вищий ризик зустрітися з тривожним або депресивним розладом. Через головний біль бувають проблеми з робочими обов'язками або успішністю в школі. Ще до них додається страх від постійного очікування нового нападу.

Наскільки небезпечна мігрень

Мігрень може призвести до пошкодження клітин головного мозку і підвищити ризик розвитку інсульту, але це відбувається досить рідко. Набагато частіше буває, що епізодичні напади мігрені залишаються без лікування, і це може викликати хронічний стан, яке набагато важче піддається лікуванню і знижує якість життя хворого.

Хронічний процес, який називається алодінія, поступово робить нервові клітини більш збудливими. Це призводить до того, що гіперчутливі нерви починають болісно реагувати на будь-які подразники, навіть на легкий дотик до шкіри. Щоб позбутися від цього стану, пацієнт починає приймати ще більше ліків, які ще більше посилюють хронічний стан. Тому важливо якомога раніше звернутися за допомогою лікаря, щоб не тільки лікувати мігрень, а й тримати її під контролем.