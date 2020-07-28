Мигрень – это не обычная головная боль. Она имеет приступы, чаще всего боль пульсирующая и очень сильная. Настолько, что становится сложно сосредоточиться на делах или отдыхе. Это сильно влияет на качество жизни и на работоспособность.

К сожалению, даже врачи к ней относятся недостаточно серьезно: оценивают ее как незначительную жалобу, не рассказывают пациентам о природе болезни и о лекарствах, кроме обычных обезболивающих. Здоровье 24 разобралось в этих вопросах.

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Симптомы мигрени

Кроме боли в голове появляется чувствительность к свету или звуку. Она может быть не очень сильной, когда слегка раздражает свет в офисе или просто не хочется включать музыку. Но может быть и так, что выйти из тихой и темной комнаты практически невозможно.

Иногда появляется тошнота и рвота, становится труднее думать. А еще иногда возникает аура. Эта фаза наступает непосредственно перед мигренью. Эта фаза проявляется в зрительных и сенсорных нарушениях.

Пациент начинает видеть яркие огни, цветные линии, иногда случается временная потеря зрения. Сенсорная аура выражается онемением и покалыванием в разных частях тела. Эту фазу переживают от 20% до 25% пациентов.

Аура – что это? Так неврологи называют короткие неврологические нарушения перед началом мигрени. Чаще всего аура бывает зрительная – в виде кратковременного нарушения зрения. Выглядит это, как мерцающее пятно, которое может двигаться во время приступа.

Мигрень сопровождается приступами головной боли, которые длятся от 4 до 72 часов. Как правило, боль локализована в одной части головы, часто пульсирующая. Мигрень существенно снижает физическую активность, в таком состоянии человеку больше всего хочется лежать в темном и тихом месте.

Почему возникает мигрень

Принято считать, что мозг человека, склонного к этому состоянию, более чувствителен к стимуляции. Мигрень также может быть обусловлена генетической предрасположенностью и быть следствием травм головы и инфекционных заболеваний, например, менингита.

Триггеры мигрени многочисленны, и, как правило, мигрень вызывает не какой-то конкретный триггер, а комплекс – менструация, употребление определенных продуктов, недосыпание, стресс и т. п.

Как лечить мигрень?

К сожалению, сейчас не существует лекарств, которые смогут полностью вылечить от мигрени. Но можно уменьшить количество приступов, сократить их продолжительность и облегчить боль.

Что делать при приступе мигрени?

При приступах мигрени могут помочь только два лекарства: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и триптаны. Иногда врачи назначают противорвотные лекарства.

НПВП – это обезболивающие лекарства (например, ибупрофен и парацетамол). Их можно купить в аптеке без рецепта. Триптаны – это специальные препараты, которые созданы против приступов мигрени. Их продают по рецепту, который выписывает врач. Противорвотные препараты, кроме своего прямого назначения, усиливают действия триптанов.

Какие лекарства принимать – зависит от тяжести приступов и того, помогают ли человеку конкретные лекарства. Сначала врачи назначают НПВП. Если они не помогают – выписывают триптаны. Если не помогают и они – используют различные комбинации этих лекарств.

Как понять, что лекарства помогают? Боль должна пройти или значительно ослабеть в течение 2 часов и не вернуться в течение 48. Но, к сожалению, не существует лекарства со стопроцентной эффективностью. Если препарат снимает два приступа с трех, он считается эффективным.



Мигрень может серьезно испортить качество жизни \ unsplash.com

Народные методы лечения мигрени

Существует много методов народной медицины, которые не имеют никакой подтвержденной эффективности. Не экспериментируйте, а обратитесь к врачу, поскольку мигрень может серьезно портить жизнь. У людей с мигренью высокий риск встретиться с тревожным или депрессивным расстройством. Из-за головной боли бывают проблемы с рабочими обязанностями или успеваемостью в школе. Еще к ним добавляется страх от постоянного ожидания нового приступа.

Насколько опасна мигрень

Мигрень может привести к повреждению клеток головного мозга и повысить риск развития инсульта, но это происходит довольно редко. Гораздо чаще бывает, что эпизодические приступы мигрени остаются без лечения, и это может вызвать хроническое состояние, которое намного тяжелее поддается лечению и снижает качество жизни больного.

Хронический процесс, который называется алодиния, постепенно делает нервные клетки более возбудимыми. Это приводит к тому, что гиперчувствительные нервы начинают болезненно реагировать на любые раздражители, даже на легкое прикосновение к коже. Чтобы избавиться от этого состояния, пациент начинает принимать еще больше лекарств, которые еще больше усиливают хроническое состояние. Поэтому важно как можно раньше обратиться за помощью врача, чтобы не только лечить мигрень, но и держать ее под контролем.