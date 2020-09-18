В ходе экспериментов на мышах ученые нашли вероятную причину большинства случаев мигрени. Сегодня не существует эффективных способов лечения мигрени, причины болезни также не установлены, поэтому поиск новых способов терапии этого изнурительного заболевания имеет важное значение для миллионов людей.

Мигрень может вызвать кортикальная депрессия – это состояние, при котором большая волна гиперактивности сменяется угнетением активности нейронов. Ученые из Японии предположили, что склонность к этому состоянию связана с нарушением перемещения нейромедиатора глутамата. Их выводы опубликованы на сайте Токийского медицинского и стоматологического университета.

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Суть исследования

У млекопитающих есть четыре молекулы, транспортирующие глутамат и три из них находятся в коре головного мозга. Чтобы определить, какие из них связаны с кортикальной депрессией, ученые убрали соответствующие гены в трех моделях мышей.

Оказалось, что когда у мышей отсутствовал переносчик GLT-1, кортикальная депрессия происходила чаще и распространялась быстрее.

Известно, что 90% глутамата транспортируется с помощью GLT-1 обратно в астроциты, а не в нейроны.

Чтобы подтвердить полученные результаты, ученые измерили количество глутамата вне клеток.

У грызунов без GLT-1 было быстрое и более интенсивное накопление нейромедиатора, что является результатом нарушения, – пояснили ученые.

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Перспектива открытия

Если у людей с мигренью нарушена работа GLT-1, то лекарственная терапия направлена на увеличение обратного захвата глутамата, может быть эффективным вариантом лечения.