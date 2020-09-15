Варианты лечения мигрени, которые используют сегодня, малоэффективны и имеют побочные эффекты. Эксперимент американских ученых показал, что есть простой и безопасный способ справиться с этим изнурительным состоянием. Для положительного результата нужен зеленый свет определенной интенсивности и частоты.

Мигрень является одним из самых распространенных и изнурительных неврологических заболеваний в мире. Мигрень сопровождается тошнотой, рвотой, головокружениями и повышенной чувствительностью к звукам и свету. Качество жизни таких пациентов снижается, новое лечение предложили ученые из университета Аризоны.

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Команда изучала влияние зеленого света на грызунов в течение нескольких лет и теперь представила результаты первого клинического исследования. В нем приняли участие 29 человек, для которых другие варианты лечения были не вспомогательными.

Новая терапия зеленым светом

Суть лечения заключалась в пребывании людей, страдающих частыми мигренями, в помещении с зеленым светом определенной интенсивности и частоты.

Зеленый свет в таком случае был лекарством, – пояснили авторы.

Важно: Терапия снизила количество дней с мигренью примерно на 60% в месяц.

Кроме того, воздействие зеленым светом снизило и интенсивность боли – также на 60%, где по шкале боли от 0 до 10 участники оценили свой прогресс с 8 до 3,2.

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Мигрень – почему это не просто головная боль Мигрень – это регулярная, сильная головная боль, которая может длиться от 2 до 48 часов.

Боль, как правило, локализована в одной части головы, часто пульсирующая. Мигрень может привести к повреждению клеток головного мозга и повысить риск развития инсульта, но это происходит довольно редко.

Выводы ученых

На фоне лечения добровольцы сообщили, что стали лучше засыпать и просыпаться, выполнять работу по дому, заниматься спортом и работать.

Лечение не имело никаких побочных эффектов.

Важным результатом эффективности терапии для ученых стал тот факт, что по завершению эксперимента они предложили участникам продолжить лечение, на которое согласились 28 из 29 человек.