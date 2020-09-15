Варіанти лікування мігрені, які використовують сьогодні, малоефективні і мають побічні ефекти. Експеримент американських учених показав, що є простий і безпечний спосіб впоратися з цим виснажливим станом. Для позитивного результату потрібне зелене світло певної інтенсивності і частоти.

Мігрень є одним із найпоширеніших і виснажливих неврологічних захворювань у світі. Мігрень супроводжується нудотою, блювотою, запамороченнями та підвищеною чутливістю до звуків і світла. Якість життя таких пацієнтів знижується, нове лікування запропонували вчені з університету Аризони.

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Команда вивчала вплив зеленого світла на гризунів впродовж декількох років і тепер представила результати першого клінічного дослідження. У ньому взяли участь 29 людей, для яких інші варіанти лікування були не допоміжними.

Нова терапія зеленим світлом

Суть лікування полягала в перебуванні людей, які страждають частими мігренями, в приміщенні з зеленим світлом певної інтенсивності і частоти.

Зелене світло в такому випадку було ліками, – пояснили автори.

Важливо: Терапія знизила кількість днів з мігренню приблизно на 60% в місяць.

Крім того, вплив зеленим світлом знизило і інтенсивність болю — також на 60%, де за шкалою болю від 0 до 10 учасники оцінили свій прогрес з 8 до 3,2.

До теми Що таке мігрень, симптоми та як з нею боротись

Мігрень – чому це не просто головний біль Мігрень – це регулярний, сильний головний біль, який може тривати від 2 до 48 годин. Біль, як правило, локалізований в одній частині голові, часто пульсуючий. Мігрень може призвести до пошкодження клітин головного мозку і підвищити ризик розвитку інсульту, але це відбувається досить рідко.

Висновки вчених

На тлі лікування добровольці повідомили, що стали краще засинати і прокидатися, виконувати роботу по дому, займатися спортом і працювати.

Лікування не мало жодних побічних ефектів.

Важливим результатом ефективності терапії для вчених став той факт, що по завершенню експерименту вони запропонували учасникам продовжити лікування, на яке погодилися 28 з 29 людей.