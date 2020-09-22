У Центрі з контролю і профілактики захворювань США підтвердили, що маски для обличчя є наразі найкращим способом впоратися з пандемією коронавірусу. Крім того, маски потрібно буде носити і після того, як вчені винайдуть вакцину проти коронавірусу.

Експерти пояснили, чому маски можуть гарантувати більше захисту, аніж вакцина.

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Маски для обличчя – найважливіший і потужний інструмент громадської охорони здоров'я, який у нас є,

— сказав Роберт Редфилд – директор Центру з контролю і профілактики захворювань США

За його словами, маски можуть запропонувати більше гарантій, ніж вакцина. Річ у тому, що вакцини все ще проходять клінічні випробування, нині неясно, наскільки вони ефективні.

Науковці припускають, що вакцина може викликати імунну відповідь приблизно у 70% людей, в результаті чого деякі вакциновані люди стають незахищеними.

Інші вакциновані люди можуть не хворіти, але переносити інфекцію і сприяти поширенню інфекції в суспільстві, і хто знає, коли буде достатньо доз для всіх.

Основна причина, з якої маски не зникнуть найближчим часом, в тому, що кількість вакцин буде дуже обмеженою, навіть коли вони з'являться в продажу.

Ймовірно, передусім уряди країн вакцинуватимуть групи ризику: працівників охорони здоров'я, літніх людей, людей з серйозними захворюваннями. Решта ж населення все ж повинна буде носити маски.

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Крім того, вакцину, ймовірно, будуть вводити двома дозами з інтервалом від 21 до 28 днів, а це означає, що людям потрібно від шести до восьми тижнів, щоб повністю розвинути імунну відповідь.

Теоретично люди все ще можуть захворіти вже після першої дози, тому носіння маски матиме вирішальне значення.

Очікувати, що вакцина повністю допоможе уникнути інфікування – марно. Адже навіть вакциновані люди можуть сприяти поширенню інфекції в спільноті, якщо вони перестануть носити маску.

Крім того, науковці ще не знають, як довго триватиме захист або стійкість вакцини.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу