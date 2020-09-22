На скільки зросли темпи поширення коронавірусу у світі: звіт ВООЗ
За минулий тиждень у світі зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом — майже 2 млн. Попри сплеск захворюваності, показник летальності внаслідок COVID-19 – зменшився.
У період з 14 по 20 вересня у світі виявили 1 998 897 хворих на COVID-19, що на 6% більше, ніж тижнем раніше. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.
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Це найбільша кількість зареєстрованих випадків зараження за один тиждень з початку епідемії,
– заявили в ВООЗ.
Натомість летальність внаслідок COVID-19 знизилась
Втім, попри сплеск нових випадків захворювання, кількість нових летальних випадків скорочується.
Минулого тижня померли 36 764 людини з підтвердженим діагнозом COVID- 19, це на 10% менше, ніж в попередній тиждень.
У ВООЗ наголосили, що приріст нових випадків захворювання зафіксували майже у всіх регіонах світу, крім Африки. При цьому в Європі і Америці кількість хворих на COVID-19 збільшилося на 11% і 10% відповідно.
Найгірша ситуація в США
На США, як і раніше, припадає половина всіх виявлених випадків інфікувань коронавірусною хворобою та смертей внаслідок недуги.
Тим часом в Європі, де деякі країни переживають другу хвилю пандемії, кількість померлих від коронавірусу за семиденний період перевищила 4000, що на 27% більше, ніж минулого тижня.