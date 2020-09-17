Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу вийшла з-під контролю. Він також закликав всі країни до глобального припинення бойових дій.

Світ повинен мобілізувати сили проти головної загрози

Гутерріш нагадав, що кількість смертей внаслідок пандемії наблизилася до мільйона. А тому припинення ведення бойових дій є важливим, бо наразі COVID-19 є "загрозою глобальної безпеки номер один в сучасному світі", цитує пресслужба організації.

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Чи допоможе вакцина побороти пандемію

Також в ООН вважають, що вакцина не буде панацеєю від епідемії.

Одна вакцина не може вирішити цю кризу і вже точно не в найближчому майбутньому,

– зазначив Гутерріш.

Вакцину слід розглядати у контексті "глобального суспільного блага", яке має бути доступне для всіх, але для цього потрібне хороше фінансування.

Окрім того, в ООН назвали "тривожними сигналами" те, що багато людей в різних країнах не хочуть у майбутньому робити щеплення проти коронавірусу.



Не слід чекати, що вакцина зупинить пандемію швидко / Фото Gettyimages

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Яка захворюваність на COVID-19 у світі

Загально у світі коронавірусну інфекцію підхопили 29,8 млн людей — такі дані Університету Джонса Хопкінса. Відомо, що померли від ускладнень хвороби понад 940 тисяч пацієнтів.

Лише за минулу добу у світі виявили більше як 186 тисяч хворих.

Щодо України, то станом на 17 вересня захворіли 166 244 людей, з яких побороли недугу вже 79 913. Відомо, що 3 400 пацієнтів з діагнозом коронавірус, померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

До слова, вакцинуватись українці проти коронавірусу у випадку появи вакцини, теж не хочуть. Менше половини громадян України готові зробити щеплення від COVID-19.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу