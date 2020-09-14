Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксувала рекордний ріст кількості нових хворих на коронавірус – 307 930 випадків за останні 24 години.

Про це пише видання BBC. Найбільшу кількість заражених за минулу добу зареєстрували в Індії (94 372 нових випадків), США (45 523) і Бразилії (43 718).

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В Індії та США за добу померла понад тисяча людей, у Бразилії — 874 пацієнти. Попередній щоденний рекорд нових випадків зараження був зафіксований 6 вересня, коли за добу було виявлено 306 857 нових випадків інфікування.

Зазначається, що майже чверть від загального числа хворих у світі підтверджено у США – понад 6 мільйонів.

Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції у світі від коронавірусу заразилося 29 206 638 осіб. 928 820 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 21 041 833 пацієнтів одужали.



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