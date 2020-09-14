Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный рост количества новых больных коронавирусом – 307 930 случаев за последние 24 часа.

Об этом пишет издание BBC. Наибольшее количество зараженных за минувшие сутки зарегистрировали в Индии (94 372 новых случаев), США (45 523) и Бразилии (43 718).

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В Индии и США за сутки умерло более тысячи человек, в Бразилии – 874 пациента. Предыдущий ежедневный рекорд новых случаев заражения был зафиксирован 6 сентября, когда за сутки было выявлено 306 857 новых случаев инфицирования.

Отмечается, что почти четверть от общего числа больных в мире подтверждено в США – более 6 миллионов.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире коронавирусом заразилось 29 206 638 человек. 928 820 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 21 041 833 пациента выздоровели.

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