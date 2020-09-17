Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля. Он также призвал все страны к глобальному прекращению боевых действий.

Мир должен мобилизовать силы против главной угрозы

Гутерриш напомнил, что количество смертей в результате пандемии приблизилось к миллиону. А потому прекращение ведения боевых действий является важным, потому что сейчас COVID-19 является "угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире", цитирует пресс-служба организации.

Читайте также В ВОЗ сообщили о рекордном количестве новых инфицированных COVID-19 в мире

Поможет ли вакцина побороть пандемию

Также в ООН считают, что вакцина не будет панацеей от эпидемии.

Одна вакцина не может разрешить этот кризис и уж точно не в ближайшем будущем,

– отметил Гутерриш.

Вакцину следует рассматривать в контексте "глобального общественного блага", которое должно быть доступно для всех, но для этого нужно хорошее финансирование.

Кроме того, в ООН назвали "тревожными сигналами" то, что много людей в разных странах не хотят в будущем делать прививки против коронавируса.



Не ожидайте, что вакцина быстро остановит пандемию / Фото Gettyimages

Интересно знать 6 потенциальных и 31 в целом: на каком этапе разработка вакцин против коронавируса

Какова заболеваемость COVID-19 в мире

Всего в мире коронавирусную инфекцию подхватили 29,8 млн человек – таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Известно, что умерли от осложнений болезни более 940 тысяч пациентов.

Только за минувшие сутки в мире обнаружили более 186 тысяч больных.

Что касается Украины, то по состоянию на 17 сентября заболели 166 244 человека, из которых побороли недуг уже 79 913. Известно, что 3 400 пациентов с диагнозом коронавируса, умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

К слову, прививаться украинцы против коронавируса в случае появления вакцины, тоже не хотят. Менее половины граждан Украины готовы сделать прививку от COVID-19.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала